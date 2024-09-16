सितंबर खत्म होने से पहले ही देख डालें ये 7 फिल्में
सितंबर का महीना जल्द ही खत्म होने वाला है।
महीने के अंत से पहले आप ओटीटी पर अवेलेबल कुछ बेहतरीन फिल्मों का मजा उठा सकते हैं।
सितंबर खत्म होने से पहले नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' का आनंद लें।
एक्शन थ्रिलर फिल्म 'महाराजा' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
2022 की क्राइम थ्रिलर फिल्म 'फोरंसिक' जी 5 पर अवेलेबल है।
अमेजन प्राइम पर फिल्म 'वध' भी देखी जा सकती है।
हॉरर कॉमेडी फिल्म 'मुंज्या' डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मौजूद है।
'मिस्टर बच्चन' फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर एन्जॉय कर सकते हैं।
विक्की कौशल की फिल्म 'जरा हटके, जरा बचके' जियो सिनेमा पर देखी जा सकती है।
