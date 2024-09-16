सितंबर खत्म होने से पहले ही देख डालें ये 7 फिल्में

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 16, 2024

सितंबर का महीना जल्द ही खत्म होने वाला है।

Source: Bollywoodlife.com

महीने के अंत से पहले आप ओटीटी पर अवेलेबल कुछ बेहतरीन फिल्मों का मजा उठा सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

सितंबर खत्म होने से पहले नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' का आनंद लें।

Source: Bollywoodlife.com

एक्शन थ्रिलर फिल्म 'महाराजा' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

2022 की क्राइम थ्रिलर फिल्म 'फोरंसिक' जी 5 पर अवेलेबल है।

Source: Bollywoodlife.com

अमेजन प्राइम पर फिल्म 'वध' भी देखी जा सकती है।

Source: Bollywoodlife.com

हॉरर कॉमेडी फिल्म 'मुंज्या' डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मौजूद है।

Source: Bollywoodlife.com

'मिस्टर बच्चन' फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर एन्जॉय कर सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

विक्की कौशल की फिल्म 'जरा हटके, जरा बचके' जियो सिनेमा पर देखी जा सकती है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: खतरों के खिलाड़ी 14 को मिला पहला फाइनलिस्ट

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.