नेटफ्लिक्स पर देखें अक्षय कुमार की ये 7 दमदार फिल्में

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Aug 30, 2024

एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों फिल्म 'खेल खेल में' को लेकर चर्चा में हैं।

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन आप 'खेल खेल में' से पहले नेटफ्लिक्स पर अक्षय कुमार की ये 7 बेहतरीन फिल्में देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'ओएमजी 2' में अक्षय का किरदार आपके दिलों को छू जाएगा।

Source: Bollywoodlife.com

अक्षय कुमार की 'मिशन रानीगंज' सच्ची घटना से प्रेरित है।

Source: Bollywoodlife.com

'बॉस' फिल्म में आपको जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा।

Source: Bollywoodlife.com

'राउडी राठौड़' फिल्म भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है।

Source: Bollywoodlife.com

'गब्बर इज बैक' में देश में फैले करप्शन को हाईलाइट किया गया है।

Source: Bollywoodlife.com

'पैडमैन' फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'टॉयलेट: एक प्रेमकथा' फिल्म को भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: ये हैं टीवी की टॉप 9 रोमांटिक जोड़ियां

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.