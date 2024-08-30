नेटफ्लिक्स पर देखें अक्षय कुमार की ये 7 दमदार फिल्में
Pratibha Gaur
| Aug 30, 2024
एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों फिल्म 'खेल खेल में' को लेकर चर्चा में हैं।
लेकिन आप 'खेल खेल में' से पहले नेटफ्लिक्स पर अक्षय कुमार की ये 7 बेहतरीन फिल्में देख सकते हैं।
'ओएमजी 2' में अक्षय का किरदार आपके दिलों को छू जाएगा।
अक्षय कुमार की 'मिशन रानीगंज' सच्ची घटना से प्रेरित है।
'बॉस' फिल्म में आपको जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा।
'राउडी राठौड़' फिल्म भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है।
'गब्बर इज बैक' में देश में फैले करप्शन को हाईलाइट किया गया है।
'पैडमैन' फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
'टॉयलेट: एक प्रेमकथा' फिल्म को भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
