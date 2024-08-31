खून-खराबे वाली इन फिल्मों के डायलॉग सुन जोर से बजाएंगे तालियां

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Aug 31, 2024

प्राइम वीडियोज पर मौजूद 'पुष्पा' में अल्लू अर्जुन के डायलॉग्स आपको जबरदस्त लगेंगे।

'केजीएफ 2' में यश ने दमदार डायलॉग्स बोले हैं।

नेटफिल्क्स पर मौजूद शाहरुख खान की 'रईस' में भी जबरदस्त डायलॉग्स बोले गए हैं।

आप सलमान खान की 'वांटेड' जी5 पर देख सकते हैं।

जियो सिनेमा पर मौजूद 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' के डायलॉग्स भी बहुत दमदार हैं।

'अग्निपथ' के डायलॉग्स आपको रोने पर मजबूर कर देंगे।

'ओमकारा' फिल्म को आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं।

'वन्स अपोन ए टाइम इन मुंबई' हॉटस्टार पर मौजूद है।

रजनीकांत की 'शिवाजी' फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।

