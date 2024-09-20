इन फिल्मों को देखकर हो जाएंगे साउथ सिनेमा के फैन

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 20, 2024

2024 की फिल्म 'महाराजा' नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।

फिल्म 'बाहुबली' डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है।

अमेजन प्राइम पर आप 'यशोदा' फिल्म को एन्जॉय कर सकते हैं।

'आवेषम' फिल्म को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

जी 5 पर फिल्म 'विक्रम वेधा' अवेलेबल है।

'बीस्ट' फिल्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।

'गीता गोविंदम' फिल्म को जी5 और हॉटस्टार पर देखा जा सकता है।

फिल्म 'कैथी' सोनी लिव पर उपलब्ध है।

बता दें, थालापति विजय की फिल्म 'गोट' भी काफी मजेदार है।

