नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो पर देखें ये धांसू वेब सीरीज, सातों की कहानी है दमदार

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Sep 10, 2025

Zero Day

यह एक कमाल की अमेरिकाल पोलिटिकल थ्रिलर सीरीज है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Breaking Bad

इस सीरीज की कहानी आपका माथा फिर देगी. अबतक इसके 5 सीजन आ चुके हैं. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Dark Desire

नेटफ्लिक्स पर मौजूद इस सीरीज के अबतक दो सीजन आ चुके हैं.

Source: Bollywoodlife.com

The Blacklist

यह एक बहुत ही शानदार ड्रामा सीरीज है जो आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

Dark

इस मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज को देखकर आप हैरान रह जाएंगे. ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर अबतक इसके 3 सीजन आ चुके हैं.

Source: Bollywoodlife.com

The Night Manager

यह थ्रिलर सीरीज आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

Money Heist

नेटफ्लिक्स की इस सुपरहिट सीरीज के अबतक 5 सीजन आ चुके हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: देसी लुक में कहर बरपा रहीं पूनम पांडे, साड़ी पहन गिरा रहीं फैंस के दिलों पर बिजलियां

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.