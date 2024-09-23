नेटफ्लिक्स से हटने वाली इन 7 फिल्मों को जल्द ही देख डालें

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 23, 2024

इन दिनों ओटीटी प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स पर कई फिल्में रिलीज हो रही हैं।

नेटफ्लिक्स की कई फिल्में अब सितंबर 2024 में हटा दी जाएंगी।

फिल्म 'बेबी बॉय' को सितंबर के बाद नेटफ्लिक्स पर नहीं देख पाएंगे।

इस लिस्ट में फिल्म 'हंट फॉर द वाइल्डरपीपल' का नाम भी शुमार है।

'इनहेरिटेंस' फिल्म को भी इसी महीने नेटफ्लिक्स से रिमूव कर दिया जाएगा।

फिल्म 'द पेपर' को सितंबर में खत्म होने से पहले ही नेटफ्लिक्स पर देख लें।

'किश द ग्राउंड' फिल्म भी जल्द ही नेटफ्लिक्स से रिमूव हो जाएगा।

'संकोफा' फिल्म को भी आज ही देखकर निपटा लें।

'व्हेन यू फिनिश सेविंग द वर्ल्ड' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं।

