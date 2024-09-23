नेटफ्लिक्स से हटने वाली इन 7 फिल्मों को जल्द ही देख डालें
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 23, 2024
इन दिनों ओटीटी प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स पर कई फिल्में रिलीज हो रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
नेटफ्लिक्स की कई फिल्में अब सितंबर 2024 में हटा दी जाएंगी।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'बेबी बॉय' को सितंबर के बाद नेटफ्लिक्स पर नहीं देख पाएंगे।
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में फिल्म 'हंट फॉर द वाइल्डरपीपल' का नाम भी शुमार है।
Source:
Bollywoodlife.com
'इनहेरिटेंस' फिल्म को भी इसी महीने नेटफ्लिक्स से रिमूव कर दिया जाएगा।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'द पेपर' को सितंबर में खत्म होने से पहले ही नेटफ्लिक्स पर देख लें।
Source:
Bollywoodlife.com
'किश द ग्राउंड' फिल्म भी जल्द ही नेटफ्लिक्स से रिमूव हो जाएगा।
Source:
Bollywoodlife.com
'संकोफा' फिल्म को भी आज ही देखकर निपटा लें।
Source:
Bollywoodlife.com
'व्हेन यू फिनिश सेविंग द वर्ल्ड' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: काफी डिस्टर्बिंग हैं ये 9 फिल्में, कहानी हिला देगी दिमाग
अगली वेब स्टोरी देखें.