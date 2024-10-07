शाम का नाश्ता खाते वक्त देख डालें ये 9 शानदार फिल्में

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 07, 2024

अनन्या पांडे की फिल्म 'सीटीआरएल' नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

'वध' फिल्म को आप अमेजन प्राइम पर एन्जॉय कर सकते हैं.

थलापति विजय की फिल्म 'गोट' नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.

सोनी लिव पर 'साइलेंस यू कैन हिअर इट' फिल्म मौजूद है.

नेटफ्लिक्स पर आप 'उलझ' फिल्म देख सकते हैं.

डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 'किल' फिल्म उपलब्ध है.

क्राइम थ्रिलर फिल्म 'फॉरेंसिक' जी 5 पर अवेलेबल है.

हॉरर कॉमेडी फिल्म 'मुंज्या' डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखा जा सकता है.

अमेजन प्राइम पर 'वजीर' फिल्म को एन्जॉय किया जा सकता है.

