'गोट' से पहले ओटीटी पर देखें थलापति विजय की ये 9 फिल्में

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 05, 2024

थलापति विजय की फिल्म 'लियो' को आप नेटफ्लिक्स पर एन्जॉय कर सकते हैं।

जी 5 पर थलापति विजय की फिल्म 'मास्टर' देखी जा सकती है।

एक्शन थ्रिलर फिल्म 'वरिसु' अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है।

विजय की फिल्म 'मर्सल' नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।

जिओ सिनेमा पर आप विजय की फिल्म 'थुप्पक्की' देख सकते हैं।

2022 की फिल्म 'बीस्ट' नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।

विजय की फिल्म 'थेरी' का लुत्फ आप अमेजन प्राइम पर उठा सकते हैं।

थलापति विजय की फिल्म 'बिजिल' अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है।

फिल्म 'सरकार' को आप नेटफ्लिक्स पर एन्जॉय कर सकते हैं।

