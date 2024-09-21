एंटरटेनमेंट का फुल डोज हैं ये फिल्में, देख दिल होगा खुश

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 21, 2024

अमेजन प्राइम पर आप फिल्म 'बैड न्यूज' को देख सकते हैं।

'3 इडियट्स' फिल्म अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है।

डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फिल्म 'स्त्री' देखी जा सकती है।

'अंधाधुन' फिल्म को आप अमेजन प्राइम पर एन्जॉय कर सकते हैं।

हॉलीवुड फिल्म 'द रंडाउन' नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।

'बैड बॉयज: राइड और डाई' फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है।

'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' फिल्म नेटफ्लिक्स और प्राइम दोनों पर उपलब्ध है।

'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' फिल्म अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है।

'गोलमाल' फिल्म का लुत्फ भी आप अमेजन प्राइम पर उठा सकते है।

