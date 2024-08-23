साइको लवर्स पर बनीं हैं ये फिल्में, ओटीटी पर है मौजूद
शाहरुख खान की फिल्म 'डर' अमेजन प्राइम पर मौजूद है।
शाहरुख खान की फिल्म 'अंजाम' जी 5 पर अवेलेबल है।
काजोल की फिल्म 'गुप्त' अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है।
'प्यार तूने क्या किया' फिल्म को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टर पर देख सकते हैं।
अमेजन प्राइम पर आप आमिर खान की फिल्म 'गजनी' को एंजॉय कर सकते हैं।
साइको लवर फिल्म 'सेवन' अमेजन प्राइम पर मौजूद है।
अमेजन प्राइम पर फिल्म 'द क्रश' उपलब्ध है।
'फटाल अट्रैक्शन' फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं।
इस लिस्ट में 1996 में आई फिल्म 'दरार' भी शामिल है।
