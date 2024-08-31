वीकेंड पर चाहिए एंटरटेनमेंट का दोगुना डोज तो देखें ये 9 शॉर्ट फिल्में
Aug 31, 2024
8 मिनट की फिल्म 'बाओ' को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
'बिट्टू' फिल्म का लुत्फ आप यूट्यूब पर उठा सकते हैं।
'द एलीफेंट व्हिस्पर्स' फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है।
15 मिनट की फिल्म 'जुइस' अमेजन प्राइम पर मौजूद है।
'नटखट' फिल्म को आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं।
20 मिनट की फिल्म 'नितिशस्त्र' अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है।
फिल्म 'पटाखा' को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं।
'शर्माजी नमकीन' ओटीटी प्लेटफार्म अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है।
16 मिनट की फिल्म 'चटनी' को आप यूट्यूब पर एन्जॉय कर सकते हैं।
