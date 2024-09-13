'मिस्टर बच्चन' से पहले ओटीटी पर गर्दा उड़ा चुकी हैं साउथ की ये एक्शन फिल्में

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 13, 2024

फिल्म 'बाहुबली: द बिगनिंग' को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।

'के.जी.एफ: चैप्टर 1' फिल्म अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है।

अमेजन प्राइम पर फिल्म 'पुष्पा: द राइज' देखी जा सकती है।

डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप फिल्म 'विक्रम वेधा' को एन्जॉय कर सकते हैं।

2019 की एक्शन फिल्म 'कैथि' सोनी लिव पर अवेलेबल है।

नेटफ्लिक्स पर आप फिल्म 'राइज रौर रिवोल्ट' को देख सकते हैं।

एक्शन ड्रामा फिल्म 'असुरन' अमेजन प्राइम पर मौजूद है।

2022 की फिल्म 'सीता रामम' हॉटस्टार पर उपलब्ध है।

'पोन्नियिन सेलवन: पार्ट I' फिल्म अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है।

