जी 5 पर अवेलेबल इन शानदार वेब सीरीज को वीकेंड में देख डालें
| Aug 21, 2024
'द आम आदमी फैमिली' में मिश्रा फैमिली के बारे में दिखाया गया है।
'ताज: डिवाइडेड बाय ब्लड' में इतिहास की सचाई को दर्शाया गया है।
थ्रिलर वेब सीरीज 'अभय' भी आपको जरूर पसंद आएगा।
'कोड एम' वेब सीरीज में जेनिफर विंगेट ने जबरदस्त एक्टिंग की है।
वेब सीरीज 'सनफ्लॉवर' में सुनील ग्रोवर की एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीता है।
'द ब्रोकन न्यूज' सीरीज में जर्नलिज्म एथिक्स को दिखाया गया है।
'मुखबिर' सीरीज का भी नाम इस लिस्ट में शुमार है।
'दुरंगा' एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है, जो काफी इंट्रेस्टिंग है।
इस लिस्ट में वेब सीरीज 'रंगबाज' का नाम भी शामिल है।
