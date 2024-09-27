बॉलीवुड की ये 9 वूमेन सेंट्रिक फिल्में हैं काफी मोटिवेटिंग
Ankita Kumari
| Sep 27, 2024
श्रीदेवी की फिल्म 'मॉम' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
शिल्पा शेट्टी की फिल्म 'सुखी' को नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.
अमेजन प्राइम पर आलिया भट्ट की फिल्म 'हाईवे' मौजूद है.
फिल्म 'नीरजा' डिज्नी+ हॉटस्टार पर अवेलेबल है.
जियो सिनेमा पर विद्या बालन की फिल्म 'कहानी' उपलब्ध है.
फिल्म 'इंग्लिश विंग्लिश' जी 5 पर मौजूद है.
अमेजन प्राइम पर कंगना रनौत की फिल्म 'क्वीन' देखी जा सकती है.
'गंगूबाई काठियावाड़ी' फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.
दीपिका पादुकोण की फिल्म 'पद्मावत' को लुत्फ आप अमेजन प्राइम पर उठा सकते हैं.
