ओटीटी पर इन जॉम्बी फिल्मों को देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 16, 2024

जी 5 पर आप बॉलीवुड फिल्म 'गो गोवा गॉन' को एंजॉय कर सकते हैं।

2022 की फिल्म 'झोंबिवली' को आप जी5 पर देख सकते हैं।

कोरियन फिल्म 'ट्रेन टू बुसान’नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।

साल 2007 की फिल्म 'आई एम लीजेंड' नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।

नेटफ्लिक्स पर जॉम्बी फिल्म 'रेजिडेंट इविल' देखी जा सकती है।

अमेजन प्राइम पर मौजूद फिल्म 'जॉम्बीलैंड' बहुत ही डरवानी है।

फिल्म 'वर्ल्ड वॉर जेड' नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है।

फिल्म 'डॉन ऑफ द डेड' अमेजन प्राइम पर देखी जा सकती है।

'शॉन ऑफ द डेड' फिल्म भी अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है।

