क्राइम-थ्रिलर और सस्पेंस के साथ ही मिलेगा फैमिली ड्रामा का मजा, देखें पंचायत से भी अच्छी ये 7 वेब सीरीज
Mishra Rajivranjan
| Apr 01, 2025
Mamla Legal Hai, सीरीज में पटपड़गंज की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कहानी दिखाई जाती है. इसमें रवि किशन की एक्टिंग कमाल की है.
Dabba Cartel, इस सीरीज में 5 महिलाओं की कहानी दिखाई जाती है, जो टिफिन सर्विस के आड़ में ड्रग सप्लाई करती हैं.
Khakee: The Bengal Chapter, राजनीती की लड़ाई, भ्रष्टाचार और पुलिस एक्शन से भरपूर ये सीरीज कमाल की है.
Khakee: The Bihar Chapter, सीरीज में आईपीएस ऑफिसर की कहानी दिखाई जाती है, जो बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार का सामना करता है.
Black Warrant- ब्लैक वारंट सीरीज एक जेलर द्वारा बताई गई ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है. इस सीरीज में तिहाड़ जेल की कहानियां दिखाई जाती हैं.
Heeramandi: The Diamond Bazaar- यह सीरीज लाहौर के हीरा मंडी के रेड-लाइट इलाके में तवायफों के जीवन पर आधारित है.
Kota Factory- सीरीज राजस्थान के कोटा शहर में रहकर JEE की तैयारी करने वाले छात्रों के जीवन और संघर्षों पर आधारित है.
