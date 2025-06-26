Netflix पर देखना न भूले सस्पेंस से लबरेज ये 7 बॉलीवुड फिल्में

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jun 26, 2025

Jaane Jaan

यह एक कमाल की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है. इसमें करीना कपूर खान, जयदीप अहलावत और विजय वर्मा लीड रोल में हैं.

Phir Aayi Hasseen Dillruba

इस रोमांटिक थ्रिलर की कहानी देखकर आप हैरान रह जाएंगे. तापसी पन्नू ने इस फिल्म में लाजवाब काम किया है.

Anek

एक्शन और थ्रिल से भरपूर इस फिल्म को भी आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.

Chor Nikal Ke Bhaga

फिल्म में प्लेन हाईजैक के दौरान कई सारी घटनाएं होती हैं. इसकी कहानी लाजवाब है.

HIT: The First Case

यह क्राइम थ्रिलर इन्वेस्टीगेशन पर आधारित है. फिल्म में एक अठारह वर्षीय लड़की लापता हो जाती है, जिसके बाद आरोपियों को ढूंढा जाता है.

Irul

यह एक मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर फिल्म है. फिल्म का क्लाइमेक्स देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा.

The Buckingham Murders

करीना कपूर इस फिल्म में एक डिटेक्टिव के किरदार में नजर आती हैं. वो एक मर्डर की इन्वेस्टीगेशन करती हैं.

