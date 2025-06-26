Netflix पर देखना न भूले सस्पेंस से लबरेज ये 7 बॉलीवुड फिल्में

यह एक कमाल की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है. इसमें करीना कपूर खान, जयदीप अहलावत और विजय वर्मा लीड रोल में हैं.Source: Bollywoodlife.com
इस रोमांटिक थ्रिलर की कहानी देखकर आप हैरान रह जाएंगे. तापसी पन्नू ने इस फिल्म में लाजवाब काम किया है.Source: Bollywoodlife.com
एक्शन और थ्रिल से भरपूर इस फिल्म को भी आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.Source: Bollywoodlife.com
फिल्म में प्लेन हाईजैक के दौरान कई सारी घटनाएं होती हैं. इसकी कहानी लाजवाब है.Source: Bollywoodlife.com
यह क्राइम थ्रिलर इन्वेस्टीगेशन पर आधारित है. फिल्म में एक अठारह वर्षीय लड़की लापता हो जाती है, जिसके बाद आरोपियों को ढूंढा जाता है.Source: Bollywoodlife.com
यह एक मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर फिल्म है. फिल्म का क्लाइमेक्स देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा.Source: Bollywoodlife.com
करीना कपूर इस फिल्म में एक डिटेक्टिव के किरदार में नजर आती हैं. वो एक मर्डर की इन्वेस्टीगेशन करती हैं.Source: Bollywoodlife.com
