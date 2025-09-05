OTT पर इस वीकेंड जरूर देखें ये शानदार वेब सीरीज, हर एक का कंटेंट है लाजवाब

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Sep 05, 2025

इंडियन पुलिस फोर्स

Amazon Prime पर मौजूद यह एक कमाल की वेब सीरीज है, जिसे आप इस वीकेंड आराम से एंजॉय कर सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आर्या

सुष्मिता सेन स्टारर इस सीरीज में आपको जबरदस्त थ्रिल और एक्शन देखने को मिलेगा. इसे आप Jio Hotstar पर देख सकते हैं.

द नाइट मैनेजर

साल 2023 की इस क्राइम थ्रिलर की कहानी OTT पर खूब पसंद की गई थी. इसे आओ Jio Hotstar पर देख सकते हैं.

स्पेशल ऑप्स

हाल ही में इस सीरीज का दूसरा सीजन आया है. के के मेनन स्टारर इस सीरीज को आप Jio Hotstar पर देख सकते हैं.

तनाव

Sony Liv पर मौजूद इस सीरीज की कहानी आपका दिमाग हिला देगी.

दहाड़

विजय वर्मा और सोनाक्षी सिन्हा स्टारर इस सीरीज की कहानी लाजवाब है. अबतक इसका 1 सीजन ही आया है. इसे आप Prime Video पर देख सकते हैं.

पाताल लोक

ये वेब सीरीज भी आपको Prime Video पर मिल जाएगी. हाल ही इस सीरीज का दूसरा सीजन आया है.

