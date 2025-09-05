OTT पर इस वीकेंड जरूर देखें ये शानदार वेब सीरीज, हर एक का कंटेंट है लाजवाब

Amazon Prime पर मौजूद यह एक कमाल की वेब सीरीज है, जिसे आप इस वीकेंड आराम से एंजॉय कर सकते हैं.Source: Bollywoodlife.com
सुष्मिता सेन स्टारर इस सीरीज में आपको जबरदस्त थ्रिल और एक्शन देखने को मिलेगा. इसे आप Jio Hotstar पर देख सकते हैं.Source: Bollywoodlife.com
साल 2023 की इस क्राइम थ्रिलर की कहानी OTT पर खूब पसंद की गई थी. इसे आओ Jio Hotstar पर देख सकते हैं.Source: Bollywoodlife.com
हाल ही में इस सीरीज का दूसरा सीजन आया है. के के मेनन स्टारर इस सीरीज को आप Jio Hotstar पर देख सकते हैं.Source: Bollywoodlife.com
Sony Liv पर मौजूद इस सीरीज की कहानी आपका दिमाग हिला देगी.Source: Bollywoodlife.com
विजय वर्मा और सोनाक्षी सिन्हा स्टारर इस सीरीज की कहानी लाजवाब है. अबतक इसका 1 सीजन ही आया है. इसे आप Prime Video पर देख सकते हैं.Source: Bollywoodlife.com
ये वेब सीरीज भी आपको Prime Video पर मिल जाएगी. हाल ही इस सीरीज का दूसरा सीजन आया है.Source: Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!