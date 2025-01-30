OTT Release: कब और कहां देखें Allu Arjun की Pushpa 2 का हिंदी वर्जन
Pratibha Gaur
| Jan 30, 2025
अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'पुष्पा 2' 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी.
सुकुमार के निर्देशन में बनी इस मूवी ने ओपनिंग डे पर छप्परफाड़ कमाई की थी.
वहीं रिलीज के 50 दिनों में मूवी ने वर्लडवाइड स्तर पर 1800 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया था.
अब अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' ओटीटी पर रिलीज हो रही है.
'पुष्पा 2' अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है.
इस फिल्म के हिंदी वर्जन के साथ ही आप तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम वर्जन को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
बता दें कि यह फिल्म 23 मिनट की एक्स्ट्रा फुटेज के साथ नेटफ्लिक्स पर आज यानी 30 जनवरी को रिलीज हुई है.
बता दें कि 11 जनवरी को पुष्पा 2 को 23 मिनट की एक्स्ट्रा फुटेज के साथ दोबारा रिलीज किया गया था.
जिसकी वजह से फिल्म की कमाई में भी जबरदस्त बढ़त देखने को मिली थी.
