'हक' की दहाड़ से पहले देखें यामी गौतम की ये फिल्में, जिसने बॉक्स ऑफिस पर रचा था इतिहास!
Sadhna Mishra
| Nov 03, 2025
यामी गौतम इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'हक' को लेकर सुर्खियों में हैं, जो 7 नवंबर को रिलीज के लिए तैयार है.
लेकिन इसकी रिलीज से पहले यामी गौतम की ये दमदार फिल्में जरूर देख लें, जिसने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था.
अजय देवगन संग 'एक्शन जैक्सन' में नजर आईं यामी गौतम ने छोटे रोल में भी बड़ा इम्प्रेशन छोड़ा, फिल्म ने 88 करोड़ की कमाई की.
'बदलापुर' में वरुण धवन के साथ यामी की इंटेंस एक्टिंग ने लोगों को हैरान कर दिया, फिल्म ने करीब 79 करोड़ कमाए थे.
यामी गौतम की डेब्यू फिल्म 'विकी डोनर' ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया था. इस मूवी ने 54 करोड़ का कलेक्शन कर इतिहास रच दिया था.
'काबिल' में ऋतिक रोशन संग यामी की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों को इमोशनल कर दिया था. फिल्म ने 178 करोड़ का कलेक्शन किया था.
यामी गौतम की किस्मत चमकाने वाली फिल्म 'द सर्जिकल स्ट्राइक' जिसने 341 करोड़ की जबरदस्त कमाई की थी.
सच्ची घटना पर आधारित 'आर्टिकल 370' फिल्म में यामी का दमदार किरदार काफी चर्चा में रहा, इसने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी.
OMG 2 में अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी के साथ यामी गौतम ने वकील के रोल से सबका दिल जीत लिया. फिल्म ने 221 करोड़ का बिजनेस किया था.
