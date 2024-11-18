OTT Release This week: नवंबर के थर्ड वीक में रिलीज होंगी ये सीरीज-मूवीज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Nov 17, 2024

22 नवंबर को हॉटस्टार पर 'ठुकरा के मेरा प्यार' रिलीज होगी.

'कैंपस बीट्स 4' अमेजन एमएक्स प्लेयर 20 नवंबर पर रिलीज होगी.

'ये काली-काली आंखें 2' नेटफ्लिक्स पर 22 नवंबर को दस्तक देगी.

'वैक गर्ल्स' अमेजन प्राइम वीडियो पर 22 नवंबर को आएगी.

नेटफ्लिक्स 'नयनताराः बियॉन्ड द फेयरीटेल' 18 नवंबर को आने वाली है.

'द एम्प्रेस 2' नेटफ्लिक्स पर 22 नवंबर को दस्तक देने वाली है.

'जॉम्बीवर्स 2' 19 नवंबर को नेटफ्लिक्स को रिलीज होने वाली है.

