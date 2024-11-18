OTT Release This week: नवंबर के थर्ड वीक में रिलीज होंगी ये सीरीज-मूवीज
Shashikant Mishra
| Nov 17, 2024
22 नवंबर को हॉटस्टार पर 'ठुकरा के मेरा प्यार' रिलीज होगी.
'कैंपस बीट्स 4' अमेजन एमएक्स प्लेयर 20 नवंबर पर रिलीज होगी.
'ये काली-काली आंखें 2' नेटफ्लिक्स पर 22 नवंबर को दस्तक देगी.
'वैक गर्ल्स' अमेजन प्राइम वीडियो पर 22 नवंबर को आएगी.
नेटफ्लिक्स 'नयनताराः बियॉन्ड द फेयरीटेल' 18 नवंबर को आने वाली है.
'द एम्प्रेस 2' नेटफ्लिक्स पर 22 नवंबर को दस्तक देने वाली है.
'जॉम्बीवर्स 2' 19 नवंबर को नेटफ्लिक्स को रिलीज होने वाली है.
