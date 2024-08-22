यूट्यूब पर धड़ल्ले से देखी गईं ये बैन फिल्में

Source: Bollywoodlife.com

अन-फ्रीडम फिल्म में लेस्बियन लवस्टोरी को दिखाया गया है।

'एंग्री इंडियन गॉडेसेस' फिल्म को भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं।

'वॉटर' फिल्म में एक विधवा की लवस्टोरी को दिखाया गया है।

'फायर' फिल्म में भी लेस्बियन रिलेशनशिप को दिखाया गया है।

'लोएव' फिल्म में गे कपल के रिश्ते को दिखाया गया है।

'किस्सा कुर्सी का' यह फिल्म इंदिरा गांधी और संजय गांधी की जिंदगी पर बनी है।

फूलन देवी की जिंदगी पर बनी फिल्म 'बेंडिट क्वीन' को रिलीज पर भी रोक लगा दी गई थी।

'मैं हूं पार्ट टाइम किलर' इस फिल्म की रिलीज पर भी बैन लगा दिया गया था।

'तूफान सिंह' यह फिल्म खालिस्तानी समर्थक तूफान सिंह की जिंदगी पर बनी है।

'इंशाअल्लाह फुटबॉल' फिल्म को भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं।

