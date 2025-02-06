खून-खराबे से भरपूर इन शोज को देखकर आएगी घिन, सस्पेंस में हैं सबके बाप
जयदीप अहलावत की 'पाताल लोक' वेब सीरीज में जबरदस्त सस्पेंस दिखाया गया है. इस शो को आप अमेजन प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.
पंकज त्रिपाठी और अली फजल स्टारर 'मिर्जापुर' खून-खराबे से भरपूर है. यह वेब सीरीज भी प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है.
शेफाली शाह की 'दिल्ली क्राइम' आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इस शो में दिल्ली की खौफनाक घटनाओं को दिखाया गया है.
नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सैफ अली खान की 'सेक्रेड गेम्स' भी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
इमरान हाशमी की 'बार्ड ऑफ ब्लड' में खून खराबा देखकर आपका सिर चकरा जाएगा, इस शो को भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
बॉबी देओल की 'आश्रम' वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर पर उपलब्ध है.
सैफ अली खान की पॉलिटिकल ड्रामा वेब सीरीज 'तांडव' को भी आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.
अरशद वारसी की 'असुर' वेब सीरीज में जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिलर देखने को मिलेगा, इसे भी आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.
मनोज बाजपेयी और कोंकणा सेन शर्मा की वेब सीरीज 'किलर सूप' नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
