Zee5 की ये 7 वेब सीरीज देखकर भूल जाएंगे स्पेशल ऑप्स और भौकाल

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jul 16, 2025

लॉस्ट

एक्ट्रेस यामी गौतम ने इस सीरीज में कमाल का काम किया है. सीरीज में एक रिपोर्टर लापता युवक की तलाश करती है, जिसके बाद कई खुलासे होते हैं.

ब्लैक विडोज

सीरीज की कहानी तीन महिलाओं पर है जो अपने पति को मार देती हैं. इसके बाद का सस्पेंस आपका दिमाग घुमा देगा.

नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड

यह एक रोमांटिक सीरीज है. एक बार आपको ये सीरीज जरूर देख लेनी चाहिए.

रंगबाज

इस सीरीज का एक्शन, ड्रामा आपको काफी पसंद आएगा. सीरीज में आगे कमाल के ट्विस्ट देखने को मिलते हैं.

काफिर

इस सीरीज की कहानी एक पाकिस्तानी महिला पर आधारित है जो गलती से भारत में कैद हो जाती है.

मिथ्या

हुमा कुरैशी और अवंतिका दासानी की यह एक कमाल की साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है.

अभय

एक्टर कुणाल खेमू की इस क्राइम थ्रिलर सीरीज है के हर एक नए एपिसोड में नया केस सामने आता है. इस सीरीज का सस्पेंस शानदार है.

