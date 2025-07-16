Zee5 की ये 7 वेब सीरीज देखकर भूल जाएंगे स्पेशल ऑप्स और भौकाल

एक्ट्रेस यामी गौतम ने इस सीरीज में कमाल का काम किया है. सीरीज में एक रिपोर्टर लापता युवक की तलाश करती है, जिसके बाद कई खुलासे होते हैं.Source: Bollywoodlife.com
सीरीज की कहानी तीन महिलाओं पर है जो अपने पति को मार देती हैं. इसके बाद का सस्पेंस आपका दिमाग घुमा देगा.Source: Bollywoodlife.com
यह एक रोमांटिक सीरीज है. एक बार आपको ये सीरीज जरूर देख लेनी चाहिए.Source: Bollywoodlife.com
इस सीरीज का एक्शन, ड्रामा आपको काफी पसंद आएगा. सीरीज में आगे कमाल के ट्विस्ट देखने को मिलते हैं.Source: Bollywoodlife.com
इस सीरीज की कहानी एक पाकिस्तानी महिला पर आधारित है जो गलती से भारत में कैद हो जाती है.Source: Bollywoodlife.com
हुमा कुरैशी और अवंतिका दासानी की यह एक कमाल की साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है.Source: Bollywoodlife.com
एक्टर कुणाल खेमू की इस क्राइम थ्रिलर सीरीज है के हर एक नए एपिसोड में नया केस सामने आता है. इस सीरीज का सस्पेंस शानदार है.Source: Bollywoodlife.com
