लाइट ऑन करके देखनी पड़ेंगी ये हॉरर वेब सीरीज
Pratibha Gaur
| Sep 01, 2024
'परछाईं' वेब सीरीज को आप जी5 पर देख सकते हैं।
'अधूरा' वेब सीरीज प्राइम वीडियोज पर मौजूद है।
'बेताल' वेबसीरीज में डर का खौफनाक चेहरा दिखाया गया है।
'इंस्पेक्टर ऋषि' प्राइम वीडियोज पर मौजूद है।
'ब्लडी इश्क' में भी आपको डर का मंजर देखने को मिलेगा।
'धूता' वेबसीरीज आपको खूब डराएगी।
'द विलेज' इस वेबसीरीज को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
'दहन' वेबसीरीज हॉटस्टार पर मौजूद है।
राधिका आप्टे की 'घाउल' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
