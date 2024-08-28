मां-बाप की शादी में शामिल हुए ये स्टारकिड्स
एमी जैक्स की शादी में एंडरसन खूब मस्ती करता नजर आया।
हार्दिक पांड्या और नताशा का बेटा भी उनकी शादी देख चुका है।
अरहान खान अपने पापा अरबाज की दूसरी शादी में पहुंचे थे।
शाक्या और अकीरा अपने पापा फरहान अख्तर की शादी में धमाल मचाती दिखीं थीं।
पलक तिवारी ने भी अपनी मां श्वेता तिवारी को दोबारा दुल्हन बनते देखा है।
ईरा खान आमिर और किरण राव की शादी में शामिल हुई थीं।
बचपन में इब्राहिम अली खान सैफ और करीना की शादी में पहुंचे थे।
इब्राहिम के साथ साथ सारी भी अपने अब्बा की खुशियों में शामिल हुई थीं।
