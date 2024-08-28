मां-बाप की शादी में शामिल हुए ये स्टारकिड्स

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 28, 2024

एमी जैक्स की शादी में एंडरसन खूब मस्ती करता नजर आया।

Source: Instagram

हार्दिक पांड्या और नताशा का बेटा भी उनकी शादी देख चुका है।

Source: Instagram

अरहान खान अपने पापा अरबाज की दूसरी शादी में पहुंचे थे।

Source: Instagram

शाक्या और अकीरा अपने पापा फरहान अख्तर की शादी में धमाल मचाती दिखीं थीं।

Source: Instagram

पलक तिवारी ने भी अपनी मां श्वेता तिवारी को दोबारा दुल्हन बनते देखा है।

Source: Instagram

ईरा खान आमिर और किरण राव की शादी में शामिल हुई थीं।

Source: Instagram

बचपन में इब्राहिम अली खान सैफ और करीना की शादी में पहुंचे थे।

Source: Instagram

इब्राहिम के साथ साथ सारी भी अपने अब्बा की खुशियों में शामिल हुई थीं।

Source: Instagram

