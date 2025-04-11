जब मलाइका अरोड़ा ने खुद को दिया 'सरोगेट मदर' का टैग, जानिए क्यों?

मलाइका अरोड़ा ने ये बात अपनी छोटी बहन अम्रता अरोड़ा की वजह से उनको ऐसा लगने लगा है. मलाइका अरोड़ा ने बताया कि वो हमेशा अपनी बहन की देखभाल करती थीं. Source: Instagram