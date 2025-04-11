जब मलाइका अरोड़ा ने खुद को दिया 'सरोगेट मदर' का टैग, जानिए क्यों?

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Apr 11, 2025

बॉलीवुड अदाकारा मलाइका अरोड़ा ने हाल ही में खुद को एक सरोगेट मदर बता दिया है. मलाइका अरोड़ा ने बताया है कि उनको आखिर ऐसा क्यों लगता है.

मलाइका अरोड़ा ने ये बात अपनी छोटी बहन अम्रता अरोड़ा की वजह से उनको ऐसा लगने लगा है. मलाइका अरोड़ा ने बताया कि वो हमेशा अपनी बहन की देखभाल करती थीं.

बचपन में मलाइका अरोड़ा अपनी बहन का बैग लगाया करती थीं. झगड़ा होने पर मलाइका अरोड़ा हमेशा अम्रता की साइड लेती थीं.

मलाइका अरोड़ा ने बताया कि कैसे अम्रता उनको दीदी कहकर बुलाती थी. कोई भी बात हो अम्रता सीधा मलाइका अरोड़ा के पास जाती थीं.

मलाइका अरोड़ा ने खुलासा किया कि पहली डेट के दौरान भी अम्रता उनके साथ गई थीं. वो हर जगह अपनी बहन को साथ ले जाया करती थीं.

एक समय ऐसा भी आया जब मलाइका अरोड़ा की पक्की सहेली बन गईं. मासूम होने के बाद भी अम्रता हर बात में उनका साथ देती थीं.

मलाइका अरोड़ा ने दावा किया कि उनको अम्रता अरोड़ा के साथ रहने की बुरी आदत पड़ चुकी थी. उनको लगता था कि वो अम्रता की मां हैं.

स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर जगह पर मलाइका अरोड़ा ने ही अम्रता अरोड़ा का पूरा ख्याल रखा है.

