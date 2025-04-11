जब मलाइका अरोड़ा ने खुद को दिया 'सरोगेट मदर' का टैग, जानिए क्यों?
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 11, 2025
बॉलीवुड अदाकारा मलाइका अरोड़ा ने हाल ही में खुद को एक सरोगेट मदर बता दिया है. मलाइका अरोड़ा ने बताया है कि उनको आखिर ऐसा क्यों लगता है.
Source:
Instagram
मलाइका अरोड़ा ने ये बात अपनी छोटी बहन अम्रता अरोड़ा की वजह से उनको ऐसा लगने लगा है. मलाइका अरोड़ा ने बताया कि वो हमेशा अपनी बहन की देखभाल करती थीं.
Source:
Instagram
बचपन में मलाइका अरोड़ा अपनी बहन का बैग लगाया करती थीं. झगड़ा होने पर मलाइका अरोड़ा हमेशा अम्रता की साइड लेती थीं.
Source:
Instagram
मलाइका अरोड़ा ने बताया कि कैसे अम्रता उनको दीदी कहकर बुलाती थी. कोई भी बात हो अम्रता सीधा मलाइका अरोड़ा के पास जाती थीं.
Source:
Instagram
मलाइका अरोड़ा ने खुलासा किया कि पहली डेट के दौरान भी अम्रता उनके साथ गई थीं. वो हर जगह अपनी बहन को साथ ले जाया करती थीं.
Source:
Instagram
एक समय ऐसा भी आया जब मलाइका अरोड़ा की पक्की सहेली बन गईं. मासूम होने के बाद भी अम्रता हर बात में उनका साथ देती थीं.
Source:
Instagram
मलाइका अरोड़ा ने दावा किया कि उनको अम्रता अरोड़ा के साथ रहने की बुरी आदत पड़ चुकी थी. उनको लगता था कि वो अम्रता की मां हैं.
Source:
Instagram
स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर जगह पर मलाइका अरोड़ा ने ही अम्रता अरोड़ा का पूरा ख्याल रखा है.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: बॉलीवुड की वो 8 एक्ट्रेसेस, जिन्होंने अपना डेब्यू अमिताभ बच्चन के साथ किया
अगली वेब स्टोरी देखें.