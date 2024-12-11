कभी देखता था NASA में जाने का ख्वाब, जानिए कैसे बना Pushpa 2 का सुपरस्टार?
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको पुष्पा 2 के उस सितारे के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि नासा में जाने का ख्वाब देखता था.
यहां हम बात कर रहे हैं पुष्पा 2 स्टार अल्लू अर्जुन की जो कि आज साउथ के एक बड़े स्टार के तौर पर जाने जाते हैं.
अल्लू अर्जुन को कभी भी एक्टर नहीं बनना चाहते थे. नासा में साइंटिस्ट के तौर पर काम करना चाहते थे.
अल्लू अर्जुन को पियानो टीचर भी बनना था और वो मार्शल आर्ट्स में हाथ आजमाना चाहते थे.
फिर मार्शल अल्लू अर्जुन को लगा कि उनको एनिमेशन में किस्मत आजमानी चाहिए.
ऐसा करते करते अल्लू अर्जुन कब एक्टर बन गए ये उनको भी नहीं पता चला.
एक्टर बनने के बाद अल्लू अर्जुन ने कभी भी पीछे मुड़ नहीं देखा. अल्लू अर्जुन अब तक कई हिट फिल्में दे चुके हैं.
आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन, अल्लू रामालिंगय्या के पोते हैं जिन्होंने करीब 1000 फिल्मों में काम किया था.
