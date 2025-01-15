किसी जमाने में मिट्टी की झोपड़ी में रहता था ये सुपरस्टार, पानी मिलाकर खाता था खिचड़ी

रवि किशन ने खुलासा किया, आज भी गरीबी मेरे जहन में बसी हुई है. मुझे आज भी याद है कि मेरा 12 लोगों का परिवार एक मिट्टी के घर में रहा करता था. मैंने गरीबी को करीब से देखा है. उस समय मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां थीं. Source: Instagram