किसी जमाने में मिट्टी की झोपड़ी में रहता था ये सुपरस्टार, पानी मिलाकर खाता था खिचड़ी
Shivani DukshSource:
Bollywoodlife.com | Jan 15, 2025
बॉलीवुड का एक सितारा ऐसा भी है जो कि बचपन में बहुत गरीबी देख चुका है. हाल ये है कि इस सितारे ने खिचड़ी में पानी मिला मिलाकर खाया है. आज ये सारी बातें बताते हुए ये स्टार इमोशनल हो जाता है.
Source:
Instagram
यहां हम बात कर रहे हैं भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन की जो कि कई बार अपनी गरीबी के किस्से लोगों को सुना चुके हैं. हाल ही में रवि किशन ने बताया था कि कैसे उन्होंने कास्टिंग काउच का सामना किया था.
Source:
Instagram
आगे रवि किशन ने कहा, पैसा चाहे मेरा हो या प्रोडक्शन हाउस वालों का मैं हमेशा खाने के लिए खिचड़ी ही मंगाना पसंद करता हूं. मैं लॉन्ड्री के लिए कपड़े नहीं देना चाहता. ऐसा करने से भी मुझे संकोच होता है.
Source:
Instagram
शुभांकर मिश्रा को दिए गए इंटरव्यू के दौरान रवि किशन ने बताया, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गरीबी देखी है. मैं आज भी 5 स्टार होटल में खाना खाने में संकोच करता हूं.
Source:
Instagram
रवि किशन ने खुलासा किया, आज भी गरीबी मेरे जहन में बसी हुई है. मुझे आज भी याद है कि मेरा 12 लोगों का परिवार एक मिट्टी के घर में रहा करता था. मैंने गरीबी को करीब से देखा है. उस समय मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां थीं.
Source:
Instagram
रवि किशन ने बताया, मुझे नहीं पता था कि करना क्या है. मेरी जमीन गिरवी पड़ी हुई थी. मेरा घर तबाह हो चुका था. हमारा ये हाल था कि हम सब खिचड़ी में पानी मिलाकर खाया करते थे.
Source:
Instagram
रवि किशन ने खुलासा किया, मै फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं था. मुझे अंग्रेजी भी खास नहीं आती थी. ऐसे में मुझे इंडस्ट्री में काम खोजने में भी काफी दिक्कत हुई. कई बार लोगों ने मुझे बेइज्जत किया है.
Source:
Instagram
आगे रवि किशन ने कहा, लोग मुंबई चलकर ऊपर आते हैं मैं रेंगकर आया हूं. हालांकि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है. आखिरकार मैंने एक अच्छा मुकाम हासिल कर ही लिया है. कई फिल्मों में काम करने के तो मुझे रुपए तक नहीं मिले.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: जल्द ही बॉलीवुड डेब्यू करेंगी श्रीलीला, इन वजहों से बटोर सकती हैं सुर्खियां