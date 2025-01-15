किसी जमाने में मिट्टी की झोपड़ी में रहता था ये सुपरस्टार, पानी मिलाकर खाता था खिचड़ी

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jan 15, 2025

बॉलीवुड का एक सितारा ऐसा भी है जो कि बचपन में बहुत गरीबी देख चुका है. हाल ये है कि इस सितारे ने खिचड़ी में पानी मिला मिलाकर खाया है. आज ये सारी बातें बताते हुए ये स्टार इमोशनल हो जाता है.

यहां हम बात कर रहे हैं भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन की जो कि कई बार अपनी गरीबी के किस्से लोगों को सुना चुके हैं. हाल ही में रवि किशन ने बताया था कि कैसे उन्होंने कास्टिंग काउच का सामना किया था.

आगे रवि किशन ने कहा, पैसा चाहे मेरा हो या प्रोडक्शन हाउस वालों का मैं हमेशा खाने के लिए खिचड़ी ही मंगाना पसंद करता हूं. मैं लॉन्ड्री के लिए कपड़े नहीं देना चाहता. ऐसा करने से भी मुझे संकोच होता है.

शुभांकर मिश्रा को दिए गए इंटरव्यू के दौरान रवि किशन ने बताया, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गरीबी देखी है. मैं आज भी 5 स्टार होटल में खाना खाने में संकोच करता हूं.

रवि किशन ने खुलासा किया, आज भी गरीबी मेरे जहन में बसी हुई है. मुझे आज भी याद है कि मेरा 12 लोगों का परिवार एक मिट्टी के घर में रहा करता था. मैंने गरीबी को करीब से देखा है. उस समय मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां थीं.

रवि किशन ने बताया, मुझे नहीं पता था कि करना क्या है. मेरी जमीन गिरवी पड़ी हुई थी. मेरा घर तबाह हो चुका था. हमारा ये हाल था कि हम सब खिचड़ी में पानी मिलाकर खाया करते थे.

रवि किशन ने खुलासा किया, मै फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं था. मुझे अंग्रेजी भी खास नहीं आती थी. ऐसे में मुझे इंडस्ट्री में काम खोजने में भी काफी दिक्कत हुई. कई बार लोगों ने मुझे बेइज्जत किया है.

आगे रवि किशन ने कहा, लोग मुंबई चलकर ऊपर आते हैं मैं रेंगकर आया हूं. हालांकि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है. आखिरकार मैंने एक अच्छा मुकाम हासिल कर ही लिया है. कई फिल्मों में काम करने के तो मुझे रुपए तक नहीं मिले.

