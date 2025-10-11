लाल साड़ी में काजल अग्रवाल ने मनाया करवाचौथ, पति संग किया लिपलॉक, रोमांटिंक तस्वीर देख फैंस हुए दीवाने

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Oct 11, 2025

करवाचौथ के मौके पर एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने पति गौतम किचलू के लिए रखा व्रत.

एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी रोमांटिक तस्वीरें शेयर कीं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं.

काजल लाल साड़ी, मांग में सिंदूर और चूड़ियों के साथ सोलह श्रृंगार में नजर आईं.

उन्होंने अपनी सजाई हुई पूजा की थाली और खूबसूरत मेहंदी की झलक भी फैंस को दिखाई.

एक तस्वीर में काजल ने पति गौतम संग प्यारा लिपलॉक करते हुए फैंस का दिल जीत लिया.

काजल ने करवाचौथ से पहले मिनिमल मेहंदी डिजाइन को भी अपने फैंस के साथ शेयर किया था.

शादी के चार साल बाद भी कपल की केमिस्ट्री फैंस को दीवाना बना रही है.

वर्कफ्रंट की बात करें, तो काजल आखिरी बार सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' में नजर आई थीं.

