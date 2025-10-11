लाल साड़ी में काजल अग्रवाल ने मनाया करवाचौथ, पति संग किया लिपलॉक, रोमांटिंक तस्वीर देख फैंस हुए दीवाने
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 11, 2025
करवाचौथ के मौके पर एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने पति गौतम किचलू के लिए रखा व्रत.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी रोमांटिक तस्वीरें शेयर कीं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
काजल लाल साड़ी, मांग में सिंदूर और चूड़ियों के साथ सोलह श्रृंगार में नजर आईं.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने अपनी सजाई हुई पूजा की थाली और खूबसूरत मेहंदी की झलक भी फैंस को दिखाई.
Source:
Bollywoodlife.com
एक तस्वीर में काजल ने पति गौतम संग प्यारा लिपलॉक करते हुए फैंस का दिल जीत लिया.
Source:
Bollywoodlife.com
काजल ने करवाचौथ से पहले मिनिमल मेहंदी डिजाइन को भी अपने फैंस के साथ शेयर किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
शादी के चार साल बाद भी कपल की केमिस्ट्री फैंस को दीवाना बना रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
वर्कफ्रंट की बात करें, तो काजल आखिरी बार सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' में नजर आई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: मोनालिसा ने साड़ी में दिए प्यारे पोज, खूबसूरत लुक से नहीं हटेंगी निगाहें
अगली वेब स्टोरी देखें.