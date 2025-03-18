दो शादी की लेकिन नहीं मिला साथ, कौन है ये एक्ट्रेस जो 61 की उम्र बोलीं, 'खो चुकी थी...'

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Mar 18, 2025

मलयालम सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री शांति कृष्णा ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर बड़ा खुलासा किया है.

उन्होंने मीडिया इंटरव्यू में बताया कि उनकी दोनों शादियां सफल नहीं रहीं और आखिरकार तलाक हो गया. हालांकि, इस संघर्ष के बीच सिनेमा ही उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बना रहा.

शांति कृष्णा ने अपनी पहली शादी सिर्फ 19 साल की उम्र में कर ली थी. उन्होंने कहा, "यह मेरा खुद का फैसला था, लेकिन धीरे-धीरे मैंने महसूस किया कि मैंने खुद को ही खो दिया है.

उन्होंन आगे बताया कि मैं एक कठपुतली बन गई थी, जो बस आदेश मान रही थी. अपनी दूसरी शादी को लेकर शांति ने बताया कि इस बार वह पूरी तरह से अपने पति पर आर्थिक रूप से निर्भर थीं.

उन्होंने कहा, "मेरी खुद की कोई इनकम नहीं थी. मैं अपनी पहचान खो चुकी थी. मैं चाहती थी कि यह शादी चले, लेकिन आखिरकार बर्दाश्त नहीं कर पाई."

शांति ने बताया कि शादी टूटने के बाद उन्होंने खुद से कई सवाल किए, "मैं ये सब क्यों कर रही हूं?" , "मैं अपनी इच्छाओं को छोड़कर किसी और के इशारों पर क्यों चल रही हूं?"

उन्होंने कहा कि सिंगल लाइफ में अकेलेपन का अहसास होता है. सिंगल लाइफ आसान नहीं है.

उन्होंने बताया, "जब मेरे पास कोई काम नहीं होता, तो अकेलापन मुझे घेर लेता है. अगर मैं बाहर जाना चाहती हूं, तो अकेले जाना पड़ता है."

उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कभी-कभी उन्हें लगता है कि उनकी असफल शादियों की गलती कहीं उनकी खुद की तो नहीं थी?

बता दें, शांति कृष्णा दूसरी शादी के बाद विदेश में बस गई थीं. उनके दो बच्चे भी हैं. अब 61 साल की उम्र में वह सिंगल लाइफ जी रही हैं और फिल्मों में भी दोबारा सक्रिय हो गई हैं.

शांति कृष्णा ने कहा कि उनके जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, लेकिन सिनेमा हमेशा उनके साथ रहा. यही उनका सबसे बड़ा सहारा बना.

