सफेद साड़ी में छाईं साउथ बाला, कीर्ति सुरेश की मासूम मुस्कान ने जीता फैंस का दिल
Masummba Chaurasia
| Sep 07, 2025
साउथ सिनेमा की टैलेंटेड एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से फैंस को दीवाना बना दिया.
इस बार कीर्ति ने अपने खूबसूरत अंदाज से ऑनम सेलिब्रेशन को और भी खास बना दिया है.
तस्वीरों में कीर्ति सफेद रंग की साड़ी में नजर आ रही हैं, जिस पर फ्लोरल एम्ब्रॉइडरी उनके लुक को और एलीगेंट बना रही है.
सिंपल फिर भी रॉयल इस लुक को उन्होंने गोल्ड ज्वेलरी और सटल मेकअप के साथ कंप्लीट किया है.
खुले बाल और स्माइल करती हुईं कीर्ति की ये तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
खास बात यह है, कि उनकी ये स्टाइलिंग पारंपरिक होते हुए भी ग्लैमरस टच लिए हुए है.
फैंस ने सोशल मीडिया पर कीर्ति को 'ग्रेसफुल क्वीन' और 'एलीगेंस' जैसे कॉम्प्लिमेंट्स दिए.
एक्ट्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया, कि चाहे वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल, हर आउटफिट में वो छा जातीं हैं.
