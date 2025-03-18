बाप-बेटा दोनों सुपरस्टार, वकालत छोड़ एक्टिंग को चुना, फ्री में की डेब्यू फिल्म, आज करोड़ों करते हैं चार्ज
साउथ के दिग्गज सुपरस्टार ममूटी का असली सपना एक्टिंग था, लेकिन उन्होंने पहले लॉ की पढ़ाई की और दो साल तक वकालत भी की.
ममूटी का जन्म केरल के एक साधारण परिवार में हुआ था. शुरुआती पढ़ाई एरनाकुलम में की और महाराजा कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया.
ममूटी ने 20 साल की उम्र में फिल्म 'अनुभवंगल पालीचकल' में सपोर्टिंग रोल किया. इस फिल्म के लिए उन्हें सिर्फ आने-जाने का किराया मिला था.
इसके बाद उन्हें 'मेला' फिल्म में लीड रोल मिला, जो हिट साबित हुई. जिसके बाद वो सफलता की सीड़ियां चढ़ते गए.
ममूटी ने अपने करियर में करीब 400 फिल्मों में काम किया और वह साउथ के सबसे महंगे एक्टर्स में से एक बन गए.
ममूटी के बेटे, दुलकर सलमान, भी साउथ सिनेमा के बड़े स्टार हैं और अपनी फिल्मों से खूब नाम कमा रहे हैं.
ममूटी की फिल्मों में उनका शानदार अभिनय और दमदार डायलॉग डिलीवरी उनकी पहचान बन गई है.
