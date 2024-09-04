ये है 200 करोड़ रुपये फीस लेने वाला पहला एक्टर

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Sep 04, 2024

इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सलमान खान और शाहरुख खान को सबसे महंगे एक्टर के तौर पर देखा जाता है।

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन साउथ के एक्टर थलापति विजय ने इन दोनों सुपरस्टार को छोड़ दिया है।

Source: Bollywoodlife.com

थलापति विजय ने एक फिल्म के लिए 200 करोड़ रुपये फीस लेकर हर किसी के होश उड़ा दिए हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम थलापति विजय की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है।

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म का निर्माण मेकर्स 300 से 400 करोड़ के बीच कर रहे हैं।

Source: Bollywoodlife.com

दावा किया जा रहा था कि एक्टर फिल्म में डबल रोल करने के लिए 150 करोड़ ले रहे हैं।

Source: Bollywoodlife.com

अब फिल्म की निर्माता अर्चना कल्पथी ने एक्टर की फीस का खुलासा किया है।

Source: Bollywoodlife.com

अर्चना कल्पथी ने बताया कि थलापति विजय 200 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।

Source: Bollywoodlife.com

इसी वजह से विजयपति हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले बन गए हैं।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: बीच सड़क पर गुंडागर्दी की शिकार हो चुकी हैं अनुपमा स्टार रुपाली गांगुली

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.