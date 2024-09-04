ये है 200 करोड़ रुपये फीस लेने वाला पहला एक्टर
Sep 04, 2024
इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सलमान खान और शाहरुख खान को सबसे महंगे एक्टर के तौर पर देखा जाता है।
लेकिन साउथ के एक्टर थलापति विजय ने इन दोनों सुपरस्टार को छोड़ दिया है।
थलापति विजय ने एक फिल्म के लिए 200 करोड़ रुपये फीस लेकर हर किसी के होश उड़ा दिए हैं।
'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम थलापति विजय की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है।
इस फिल्म का निर्माण मेकर्स 300 से 400 करोड़ के बीच कर रहे हैं।
दावा किया जा रहा था कि एक्टर फिल्म में डबल रोल करने के लिए 150 करोड़ ले रहे हैं।
अब फिल्म की निर्माता अर्चना कल्पथी ने एक्टर की फीस का खुलासा किया है।
अर्चना कल्पथी ने बताया कि थलापति विजय 200 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।
इसी वजह से विजयपति हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले बन गए हैं।
