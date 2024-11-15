ऐश्वर्या राय बच्चन के ये ब्लाउज डिजाइन हर महिला पर खूब फबेंगे
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 15, 2024
विश्व सुंदरी होने के नाते ऐश्वर्या राय अपने हर लुक का खासा ख्याल रखती हैं.
बच्चन परिवार की बहू को कई बार साड़ी के साथ स्टाइलिश ब्लाउज कैरी किए देखा जा सकता है.
ऐश्वर्या राय को लार्ज बॉर्डर वाले ब्लाउज काफी पसंद आते हैं.
ऐश्वर्या राय स्वीलैस ब्लाउज के साथ भी परफेक्टली साड़ी पहन लेती हैं.
ऐश्वर्या राय फुल स्लीव ब्लाउज में बला की खूबसूरत लगती हैं.
ऐश्वर्या राय साड़ी के साथ क्रॉप टॉप पहन चुकी हैं.
ऐश्वर्या राय को ब्रालेट के साथ भी साड़ी का कॉम्बिनेशन बना चुकी हैं.
ऐश्वर्या राय तो ब्लाउज के बिना भी साड़ी पहनकर सनसनी मचा देती हैं.
