अपने टेलर भैया से डिजाइन करवाएं सारा अली खान के ये ब्लाउज, हर लुक में दिखेंगी शहजादी

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jan 16, 2025

बॉलीवुड अदाकारा सारा अली खान अपने देसी लुक के लिए जानी जाती हैं. सारा अली खान के ब्लाउज के डिजाइन आपके लुक को भी निखार सकते हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको सारा अली खान के शानदार ब्लाउज डिजाइन दिखाने वाले हैं.

Source: Instagram

सारा अली खान अक्सर डीव वी शेप के ब्लाउज पहनना पसंद करती हैं. वी शेप ब्लाउज सारा अली खान को रॉयल लुक देते हैं. आपको भी ऐसे ब्लाउज ट्राई करना चाहिए.

Source: Instagram

इसके अलावा आप सारा अली खान की तरह ऑफ शोल्डर ब्लाउज पहनने पर भी विचार कर सकती हैं. सारा अली खान का ऑफ शोल्डर ब्लाउज आपको ग्लैमरस लुक देगा.

Source: Instagram

प्लेन साड़ी के साथ सारा अली खान पर्ल के डिजाइन वाला ब्लाउज पहनकर भी धमाल मचा चुकी हैं. ऐसे ब्लाउज में आप बॉलीवुड की हसीनाओं को भी मात दे पाएंगे.

Source: Instagram

अगर आप अपने ब्लाउज के साथ कोई और एक्सपेरीमेंट करन चाहते हैं तो आप डिजाइनर लैस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सारा अली खान का ये ब्लाउज आपके लिए खास रहेगा.

Source: Instagram

अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि अपनी साड़ी के साथ कौन सा ब्लाउज पहना जाए तो आप क्रॉप टॉप को भी अपना ब्लाउज बना सकती हैं. इस लुक में सारा अली खान ने ऐसा ही किया है.

Source: Instagram

इसके अलावा आप सारा अली खान की तरह शिमिर ब्लाउज को पहनकर भी अपने लुक पर चार चांद लगा सकते हैं. सारा अली खान इस लुक में कमाल लग रही हैं.

Source: Instagram

आप चाहें तो सारा अली खान की तरह बैकलैस ब्लाउज पहनकर हर पार्टी की शान बन सकती हैं. इस लुक में सारा अली खान का अंदाज बेहद कातिलाना लग रहा है.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: दिमाग की बत्ती गुल करने वाली हैं Vijay Sethupathi की ये फिल्में, तीसरी वाली देखना हिम्मत का काम!

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.