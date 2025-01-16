अपने टेलर भैया से डिजाइन करवाएं सारा अली खान के ये ब्लाउज, हर लुक में दिखेंगी शहजादी
Shivani DukshSource:
Bollywoodlife.com | Jan 16, 2025
बॉलीवुड अदाकारा सारा अली खान अपने देसी लुक के लिए जानी जाती हैं. सारा अली खान के ब्लाउज के डिजाइन आपके लुक को भी निखार सकते हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको सारा अली खान के शानदार ब्लाउज डिजाइन दिखाने वाले हैं.
सारा अली खान अक्सर डीव वी शेप के ब्लाउज पहनना पसंद करती हैं. वी शेप ब्लाउज सारा अली खान को रॉयल लुक देते हैं. आपको भी ऐसे ब्लाउज ट्राई करना चाहिए.
इसके अलावा आप सारा अली खान की तरह ऑफ शोल्डर ब्लाउज पहनने पर भी विचार कर सकती हैं. सारा अली खान का ऑफ शोल्डर ब्लाउज आपको ग्लैमरस लुक देगा.
प्लेन साड़ी के साथ सारा अली खान पर्ल के डिजाइन वाला ब्लाउज पहनकर भी धमाल मचा चुकी हैं. ऐसे ब्लाउज में आप बॉलीवुड की हसीनाओं को भी मात दे पाएंगे.
अगर आप अपने ब्लाउज के साथ कोई और एक्सपेरीमेंट करन चाहते हैं तो आप डिजाइनर लैस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सारा अली खान का ये ब्लाउज आपके लिए खास रहेगा.
अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि अपनी साड़ी के साथ कौन सा ब्लाउज पहना जाए तो आप क्रॉप टॉप को भी अपना ब्लाउज बना सकती हैं. इस लुक में सारा अली खान ने ऐसा ही किया है.
इसके अलावा आप सारा अली खान की तरह शिमिर ब्लाउज को पहनकर भी अपने लुक पर चार चांद लगा सकते हैं. सारा अली खान इस लुक में कमाल लग रही हैं.
आप चाहें तो सारा अली खान की तरह बैकलैस ब्लाउज पहनकर हर पार्टी की शान बन सकती हैं. इस लुक में सारा अली खान का अंदाज बेहद कातिलाना लग रहा है.
