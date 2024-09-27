टीवी पर सबसे लंबे चलने वाले ये हैं वो 9 शोज

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Sep 27, 2024

फेमस टीवी शो 'सीआईडी' के 1,547 से अधिक एपिसोड प्रसारित हुए.

'कुमकुम भाग्य' के 2,692 एपिसोड टीवी पर प्रसारित हुए.

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के अब तक 4,028 एपिसोड टीवी पर आ चुके हैं.

'रंगोली' के 11,500 एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं.

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' साल 2009 से स्टार प्लस पर प्रसारित हो रहा है.

'गुम है किसी के प्यार में' के अब तक 2 सीजन आ चुेक हैं.

'कसौटी जिंदगी की' के 1,423 एपिसोड बने थे.

'कृषि दर्शन' के अब तक 16,000 से अधिक एपिसोड देखे जा चुके हैं.

'चित्रहार' के अब तक 12,000 से अधिक एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं.

