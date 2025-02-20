नागिन फेम आहना शर्मा ने स्विमिंग पूल किनारे दिखाईं अदाएं

Garima Singh Source: Bollywoodlife.com | Feb 20, 2025

आहना शर्मा आए दिन अपने फोटोशूट की झलक दिखाती रहती हैं.

नागिन फेम एक्ट्रेस आहना ने एक बार फिर से अपनी दिलकश अदाएं दिखाई हैं.

आहना शर्मा की ये तस्वीर किसी का भी दिल चुराने के लिए काफी है.

शेयर की गई तस्वीरें आहना शर्मा के वेकेशन की हैं.

हेक्टिक शेड्यूल से टाइम निकालकर आहना शर्मा स्विमिंग पूल किनारे क्वालिटी टाइम बिता रही हैं.

आहना के फैन पेज पर ये तस्वीर तो धड़ल्ले से वायरल हो रही है.

बता दें कि नागिन के अलावा आहना शर्मा को स्पिलिस्टविला में भी देखा जा चुका है.

