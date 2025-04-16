'मैं उसके साथ एक ही बिस्तर पर...' अपने गे दोस्त के बारे में ये क्या बोल गए आमिर अली

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Apr 16, 2025

टीवी एक्टर आमिर अली एक बार फिर से सुर्खियों मं आ गए हैं. हाल ही में आमिर अली ने बताया है कि वो यौन शोषण का शिकार हो चुके हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आमिर अली ने खुलासा किया कि एक आदमी ने उनके साथ ट्रेन में बद्तमीजी की थी. हालांकि अब वो लड़कों की फीलिंग्स को भी समझने लगे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आमिर अली ने बताया कि वो अपने गे फ्रेंड के साथ एक बाप पार्टी में गए थे. यहां पर उनके दोस्त ने उनको अपने लिए एक लड़का देखने के लिए कहा.

Source: Bollywoodlife.com

जल्द ही आमिर अली को समझ आया कि वो तो एक लड़के को निहार रहे हैं. उनको ये बात अजीब लगी. जल्द ही उनके दोस्त ने उनके साथ एक राज शेयर किया.

Source: Bollywoodlife.com

आमिर अली के दोस्त ने उनको बताया कि वो एक गे है. तब उन्होंने अपने दोस्त को समझना शुरू कर दिया.

Source: Bollywoodlife.com

आमिर अली ने माना कि उनको अपने दोस्त के जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता है. वो अपने दोस्त को भाई की तरह मानते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आमिर अली ने दावा किया कि वो अपने गे दोस्त के साथ एक ही बिस्तर पर सो भी सकते हैं. अब वो अपने दोस्त को और भी अच्छे से समझते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आमिर अली ने माना कि तलाक के बाद उनक हाल कुछ खास अच्छे नहीं थे. वो 6 साल से अपनी बेटी तक से नहीं मिले हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: ब्लू ड्रेस में Malaika Arora ने दिखाया का कातिलाना फिगर, फटी रह गईं फैंस की...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.