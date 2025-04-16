'मैं उसके साथ एक ही बिस्तर पर...' अपने गे दोस्त के बारे में ये क्या बोल गए आमिर अली
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 16, 2025
टीवी एक्टर आमिर अली एक बार फिर से सुर्खियों मं आ गए हैं. हाल ही में आमिर अली ने बताया है कि वो यौन शोषण का शिकार हो चुके हैं.
आमिर अली ने खुलासा किया कि एक आदमी ने उनके साथ ट्रेन में बद्तमीजी की थी. हालांकि अब वो लड़कों की फीलिंग्स को भी समझने लगे हैं.
आमिर अली ने बताया कि वो अपने गे फ्रेंड के साथ एक बाप पार्टी में गए थे. यहां पर उनके दोस्त ने उनको अपने लिए एक लड़का देखने के लिए कहा.
जल्द ही आमिर अली को समझ आया कि वो तो एक लड़के को निहार रहे हैं. उनको ये बात अजीब लगी. जल्द ही उनके दोस्त ने उनके साथ एक राज शेयर किया.
आमिर अली के दोस्त ने उनको बताया कि वो एक गे है. तब उन्होंने अपने दोस्त को समझना शुरू कर दिया.
आमिर अली ने माना कि उनको अपने दोस्त के जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता है. वो अपने दोस्त को भाई की तरह मानते हैं.
आमिर अली ने दावा किया कि वो अपने गे दोस्त के साथ एक ही बिस्तर पर सो भी सकते हैं. अब वो अपने दोस्त को और भी अच्छे से समझते हैं.
आमिर अली ने माना कि तलाक के बाद उनक हाल कुछ खास अच्छे नहीं थे. वो 6 साल से अपनी बेटी तक से नहीं मिले हैं.
