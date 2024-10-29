इस डेलीसोप के जरिए अपना एक्टिंग डेब्यू करेंगी आमिर खान की बहन निखत
Shivani Duksh
| Oct 29, 2024
खबर है कि आमिर खान की बहन निखत टीवी की दुनिया में कदम रखने वाली हैं.
आमिर खान की बहन निखत एक डेलीसोप में काम करने वाली हैं.
अपने भाई आमिर की तरह निखत बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी हैं.
निखत पठान, मिशन मंगल और तान्हाजी जैसी हिट फिल्मों में पहले ही काम कर चुकी हैं.
स्टार प्लस के इस शो का नाम दीवानियत रखा गया है.
निखत के इस शो में विजयेंद्र कुमेरिया और कृतिका सिंह यादव मुख्य किरदारों के रूप में दिखाई देंगे.
टीवी एक्टर नवनीत मलिक भी इस शो में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे.
इस खबर ने आमिर खान के फैंस को काफी खुश कर दिया है.
