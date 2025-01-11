आम्रपाली दुबे के बर्थडे पर सुने उनके 10 रोमांटिक सॉन्ग, यूट्यूब पर मचाया था तहलका
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
Jan 11, 2025
'तू ही बड़ा जान करेजाउ' गाने में आम्रपाली दुबे और निरहुआ की जबरदस्त केमेस्ट्री देखने को मिली है.
'तनी छू ला' गाने को यूट्यूब पर जबरदस्त रिस्पांस मिला था.
'माल गलतवा कारखाना में' गाने में आम्रपाली दुबे और निरहुआ की सिजलिंग केमेस्ट्री आपको बहुत पसंद आएगी.
'सामान चुनमुनिया', देसी रोमांस से भरा ये गाना लोगों को बहुत पसंद आएगा.
आप अपनी लिस्ट में 'जवानी भईल आग' गाना भी शामिल कर सकते हैं.
'कटोरे कटोरे' आम्रपाली और निरहुआ का ये गाना आपको बहुत पसंद आएगा.
'नशा में चढ़ल बा अखियां' गाने में जबरदस्त रोमांस दिखाया गया है.
यूट्यूब पर आम्रपाली दुबे का 'खटिया से खटिया सतइब की ना' गाना जरूर सुने.
'लव दहेज' गाने के लिरिक्स आजाद सिंह ने लिखे हैं. यह गाना दहेज के मुद्दे पर बना है.
'आवा ये फुलगेना' गाना देख आप डांस करने को मजबूर हो जाएंगे.
