आरती सिंह ने समंदर किनारे पति संग दिए रोमांटिक पोज, फोटोज वायरल
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 08, 2025
टीवी एक्ट्रेस आरती सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर अपने पति के साथ फोटोज शेयर करती रहती हैं.
आरती सिंह ने एक बार फिर अपने पति और बिजनेसमैन दीपक चौहान के साथ की तस्वीरें शेयर की हैं.
आरती सिंह और दीपक चौहान ने समंदर किनारे रोमांटिक पोज देकर फैंस का ध्यान खींचा है.
आरती सिंह और चौहान की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. फैंस तस्वीरों पर प्यारे कमेंट कर रहे हैं.
आरतीऔर दीपक के लिए ये पहला मौका नहीं जब दोनों ने एक-दूसरे पर प्यार लुटाया है. ये कपल अक्सर इस तरह से नजर आते हैं.
आरती सिंह और दीपक चौहान की तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों वेकेशन पर है.
गोविंदा की भांजी और कृष्णा अभिषेक की बहन आरती सिंह ने साल 2024 में दीपक चौहान के साथ शादी की थी.
