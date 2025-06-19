Virat Kohli पर फिदा है ये एक्ट्रेस, करना चाहती है संग में काम, बोलीं- मैं उनके साथ...
Mishra Rajivranjan
| Jun 19, 2025
बिग बॉस 18 की कंटेस्टेंट रही टीवी एक्ट्रेस ईशा सिंह इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रही हैं.
हाल ही में उनका अविनाश मिश्रा संग म्यूजिक वीडियो आओ ना रिलीज हुआ है. वीडियो में दोनों काफी रोमांटिक नजर आ रहे हैं.
एक इंटरव्यू में ईशा ने अपनी लाइफ के बारे में काफी कुछ शेयर किया है.
ईशा ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें विराट कोहली काफी पसंद हैं.
ईशा विराट कोहली के साथ एड में काम करना चाहती हैं. यह ईशा की बहुत बड़ी ख्वाहिश है.
इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने अपने और अविनाश के रिश्ते को लेकर कहा कि वो और अविनाश एक बहुत अच्छे दोस्त हैं.
ईशा अबतक टीवी शो इश्क का रंग सफेद, सिर्फ तुम और सुभान अल्लाह में काम कर चुकी हैं.
