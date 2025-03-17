करण संग सात फेरे नहीं..., तेजस्वी प्रकाश बोलीं, 'सीधा कोर्ट में...'
Masummba Chaurasia
| Mar 17, 2025
टीवी के क्यूट कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की शादी को लेकर फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं.
हाल ही में 'सेलेब्रिटी मास्टरशेफ' में तेजस्वी ने अपनी वेडिंग प्लानिंग पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा, 'उन्हें कोर्ट मैरिज से कोई दिक्कत नहीं है.'
शादी के बाद वो बस घूमना चाहती हैं, और अपनी लाइफ एन्जॉय करना चाहती हैं.
उन्होंने कहा, 'करण पंजाबी हैं और तेजस्वी महाराष्ट्रियन, लेकिन शादी को लेकर कोई ग्रैंड प्लानिंग नहीं है.'
एक्ट्रेस ने बताया, 'हमारी लव स्टोरी 'बिग बॉस 15' के सेट पर शुरू हुई थी. दीवाली के मौके पर डांस करते हुए दोनों ने कुछ खास फील किया था.'
जब उन्होंने एक-दूसरे को दीवाली विश किया, तो ऐसा लगा जैसे कोई जादू हो गया हो.
तब शो की जज फराह खान ने मजाकिया लहजे में पूछा, 'तो वहां पटाखे फूटे?' , जिस पर तेजस्वी ने हंसते हुए हां कह दिया.
बहरहाल, 'बिग बॉस' खत्म होने के बाद भी दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया है, दोनों को अकसर साथ में ट्रिप्स, डेट्स और इवेंट्स में देखा जाता है.
