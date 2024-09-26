अदनान शेख की रिसेप्शन में इन टीवी सितारों ने जमाया रंग

Sep 26, 2024

अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बिग बॉस ओटीटी 3 स्टार अदनान शेख के रिसेप्शन की तस्वीरें दिखाने वाले हैं।

शादी के बाद अदनान शेख ने एक शानदार रिसेप्शन का आयोजन किया था।

रिसेप्शन पार्टी में टीवी के कई सितारे पहुंचे।

जन्नत जुबैर ने अपनी मां के साथ जमकर पोज दिए।

आकांक्षा पुरी का येलो लुक खूब वायरल हो रहा है।

फैजू भी पूरे स्टाइल में पार्टी करने पहुंचे।

रिसेप्शन में साड़ी पहनकर शिवानी कुमारी ने धमाल मचा दिया।

सोशल मीडिया के और भी कई इंफ्लूएंसर्स अदनान शेख के रिसेप्शन में नजर आए।

