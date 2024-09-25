चेहरा छुपाकर पैप्स के सामने आईं अदनान की दुल्हनिया
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 25, 2024
अदनान शेख ने अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड आयशा से निकाह कर लिया है।
25 सितंबर को शादी के बाद अदनान और आयशा ने रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया।
इस दौरान आयशा रेड लहंगे में बहुत प्यारी लग रही थीं।
वहीं अदनान ब्लैक सूट में जंच रहे हैं।
हालांकि शादी के दिन भी आयशा अपने चेहरे पर मास्क लगाए नजर आईं।
लेकिन फैंस आयशा का फेस देखने के लिए बहुत बेकरार हैं।
इस तस्वीर में अदनान आयशा का हाथ थामे नजर आ रहे हैं।
बता दें कि अदनान शेख टिकटॉक से फेमस हुए थे।
