'झगड़ों का घर था, Vivian दिल का...', BB-18 ट्रॉफी जीतने के बाद Karan Veer Mehra ने किया खुलासा
बिग बॉस 18 की ट्रॉफी जीतने के साथ ही Karan Veer Mehra ने 50 लाख का कैश प्राइज भी जीता.
BB-18 की ट्रॉफी जीतने के बाद, करण ने अपने दिल की बात कही, उन्होंने कहा- 'बैक-टू-बैक रियलिटी शोज पर बहुत खुश हूं.'
बता दें करण ने रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी-14' भी जीता था, उन्होंने शो में 'कृष्णा श्रॉफ' और 'गश्मीर महाजनी' को हराकर ट्राफी अपने नाम की थी.
करणवीर मेहरा ने बिग बॉस 18 की ट्राफी अपने नाम करने पर ANI से बातचीत में कहा, ''मैं बहुत खुश हूं, मैं चुना गया हूं.''
उन्होंने आगे कहा- ''मैंने बैक-टू-बैक रियलिटी शो जीतने का रेयर काम किया है, मुझे खुद पर विश्वास था. मैंने कड़ी मेहनत की और टॉप पर पहुंचने का लक्ष्य रखा.''
आगे उन्होंने कहा- ''मैंने अपने बारे में कुछ चीजें सीखीं हैं, जैसे कि मैं एक इमोशनल इंसान हूं.'' वे बोले पहले जब मैं छोटी-छोटी बातों पर रोता था, तो मुझे बुरा लगता था'', लेकिन अब मुझे लगता है कि यह ठीक है.''
विवियन डीसेना के साथ बिग बॉस 18 में उनके सफर को लेकर करण वीर मेहरा ने कहा, ''जब दो लोग एक ही ट्रॉफी के लिए लड़ते हैं, तो कड़वाहट होगी.''
''...लेकिन मुझे उनसे जलन भी होती थी, क्योंकि उन्हें चीजें मुझसे ज्यादा आसानी से और जल्दी मिल जाती थी, जिसे मैंने शो में कई बार एक्सेप्ट किया है.''
साथ ही करण ने कहा- ''वे एक अच्छे फैमिली मैन भी हैं, और इस वजह से उनसे प्यार करता हूं.'' बता दें कि विवियन शो में फर्स्ट रन अप रहे. वहीं, रजत दलाल तीसरे नंबर पर रहे.
