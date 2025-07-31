ऐश्वर्या शर्मा का ट्रेडिशनल लुक वायरल, साड़ी और हेवी जूलरी पहन लगी अप्सरा सी खूबसूरत, फैंस बोले- 'रेखा जी की...'
Masummba Chaurasia
| Jul 31, 2025
टीवी एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा ने हाल ही में साड़ी और हेवी जूलरी पहनकर एक ऐसा लुक अपनाया, जिसने फैंस का दिल चुरा लिया.
उनके ट्रेडिशनल अवतार ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है. उनका लुक सिर्फ सादा पारंपरिक नहीं, बल्कि बेहद रॉयल है.
गोल्डन हेवी जूलरी, मांगटीका से लेकर नेकलेस तक हर चीज में ऐश्वर्या में रेखा जैसी भव्यता झलक रही है.
ऐश्वर्या की ये तस्वीरें ऐसी दिख रही हैं, कि मानों स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा हों, उनकी खूबसूरती पर नजरें ठहर सी जा रही हैं.
मानों हर नजर एक कहानी कह रही हो. फैंस ने उनके इस लुक को देखकर सोशल मीडिया पर जमकर प्यार लुटाया
किसी ने लिथा, 'ये तो रेखा जी की परछाईं लग रही हैं!' तो किसी ने लिखा, 'उनके मेकअप, एक्सप्रेशन और पोज में रेखा जैसा चार्म.'
ऐश्वर्या की ये फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर लोग उनके लुक की तारीफों के पुल बांध रहे हैं.
केवल कपड़े और गहने ही नहीं, बल्कि ऐश्वर्या का एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस भी पूरे लुक को और खास बना रहा है.
