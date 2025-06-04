न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज पर सुनहरे वक्त बीता रहीं हैं अक्षरा सिंह, शेयर की खूबसूरत फोटोज

Shreya Pandey | Jun 04, 2025

भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह बहुत सुंदर और बोल्ड हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस ने कई शानदार फिल्में और गाने किए हैं. इसके साथ ही ये सीरियल में भी काम कर चुकी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस ने भोजपुरी के अलावा हिंदी शोज में भी काम किया है.

Source: Bollywoodlife.com

इनकी फैन फॉलिंग बहुत जबरदस्त है. लोग इनके दीवाने हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस समय एक्ट्रेस न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज पर सुकून भरे पल बिता रहीं हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अक्षरा सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर ये तस्वीरें शेयर की हैं.

Source: Bollywoodlife.com

