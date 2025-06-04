न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज पर सुनहरे वक्त बीता रहीं हैं अक्षरा सिंह, शेयर की खूबसूरत फोटोज
Shreya Pandey
| Jun 04, 2025
भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह बहुत सुंदर और बोल्ड हैं.
एक्ट्रेस ने कई शानदार फिल्में और गाने किए हैं. इसके साथ ही ये सीरियल में भी काम कर चुकी हैं.
एक्ट्रेस ने भोजपुरी के अलावा हिंदी शोज में भी काम किया है.
इनकी फैन फॉलिंग बहुत जबरदस्त है. लोग इनके दीवाने हैं.
एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं.
इस समय एक्ट्रेस न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज पर सुकून भरे पल बिता रहीं हैं.
अक्षरा सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर ये तस्वीरें शेयर की हैं.
