रातों-रात Rajan Shahi के शो से ये स्टार्स हुए बाहर, खूब हुआ बवाल

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Dec 30, 2024

राजन शाही के शो अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है से रातों रात कई एक्टर्स को बाहर निकाला गया है.

अनुपमा में राही का रोल निभानी वाली अलीशा परवीन को अचानक ही शो से निकाला गाय है.

ये रिश्ता क्या कहलाता है से शहजादा धामी को शूटिंग के बीच से शो से बाहर किया गया

शहजादा धामी के साथ प्रतीक्षा होनमुखे को भी शो से निकाल दिया गया था.

पारस कलनावत का नाम भी इसी लिस्ट में है.

दावा है कि हिना खान की राजन शाही से बनती नहीं थी, जिस वजह से उन्होंने शो छोड़ा था.

दावा है कि सुधांशु पांडे ने रुपाली गांगुली की वजह से इस शो को छोड़ा था.

मदालसा शर्मा शो छोड़ने के बाद रुपाली गांगुली को दो मुंह वाली बता चुकी हैं.

निधी शाह ने भी आरोप लगाया है कि कुछ एक्टर्स मेकर्स के करीबी होते हैं.

